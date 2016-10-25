Станислав Сухина: "Действия арбитра не повлияли на результат матча "Урал" - "Спартак"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина отметил, что действия главного арбитра Александра Егорова не повлияли на итоговый результат встречи 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Спартак" (0:1). Егоров не засчитал два гола столичной команды. Первый – из-за положения вне игры. Второй – из-за нарушения правил Лоренсо Мельгарехо.
– Судейство в матче было нормальным. Действия арбитра не повлияли на исход матча, – цитирует ТАСС Сухину. – Что касается матча "Локомотив" – ЦСКА, то судейство было как минимум на уровне матча. В целом хорошая уверенная работа Карасева.
анти-шпрота
Если эта сухина не способна распознать неправильные действия свистка при отмене обеих голов Спартака - ее незамедлительно следует увольнять, как и ее недавнего пахана со звонкой футбольной фамилией. Вся страна по канделакиному каналу видела этот позор - отменить 2 чистых гола в одном матче!!! Людей принимают за идиотов! Мол, пипл схавает! Ни стыда ни совести! Гасить стали всех, кто может угрожать этому голубенькому болоту. Только гвк пока на нейтральной территории, видимо за счет старой купли.
14:24
Platinum1991
Редкий случай в нашем футболе - судейская бригада и главный арбитр встречи Александр Егоров отсудили хорошо, а голы не засчитали по делу. При явных нарушениях, голы НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ! Это судейская АКСИОМА, которая не нуждается в доказательствах! Достаточно одного просмотра, чтобы в этом убедиться и отметить правильность принятия решения судейской БРИГАДОЙ! Вот так бы все российские СУДЬИ работали в КАЖДОМ МАТЧЕ, тогда и вопросов к судейству НЕ БЫЛО БЫ!
13:57
Green42
lordblack Не не не! Этот хитрый человек сказал, что действия не повлияли на исход матча, Спартак так и так выиграл. но не сказал, что они были правильными! Егорову повезло, что Урал не забил. В этом туре Лапочкин главная звезда!
13:32
lordblack
Отлично! Оказывается отмененные два чистейших гола теперь - это нормальное судейство! Спасибо! Так держать! С задачей судья почти справился. Третий странное, что не отменил, так бы судейство было бы признано хорошим.
12:59