Станислав Сухина: "Действия арбитра не повлияли на результат матча "Урал" - "Спартак"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина отметил, что действия главного арбитра Александра Егорова не повлияли на итоговый результат встречи 11-го тура чемпионата России "Урал" – "Спартак" (0:1). Егоров не засчитал два гола столичной команды. Первый – из-за положения вне игры. Второй – из-за нарушения правил Лоренсо Мельгарехо.

– Судейство в матче было нормальным. Действия арбитра не повлияли на исход матча, – цитирует ТАСС Сухину. – Что касается матча "Локомотив" – ЦСКА, то судейство было как минимум на уровне матча. В целом хорошая уверенная работа Карасева.