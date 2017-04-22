Станислав Прокофьев: "Тренер сказал, что нужно сравнять счет"

Нападающий "Амкара" Станислав Прокофьев после матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:3) остался доволен результатом. Напомним, что форвард сравнял счет, забив на 88-й минуте встречи.

– Игра была интересная для зрителей. Немного нервная для нас, но мы – молодцы, отыгрались, – отметил Прокофьев. – Увозим из Москвы очко. Хорошо, что так получилось. Если говорить об эпизоде с последним забитым мячом – там была борьба. Мяч удачно отскочил, я пробил. Когда увидел его в сетке, посмотрел на судью. Все было нормально, взятие ворот засчитали.

– Футболисты "Локомотива" явно не ожидали такого расклада, были в шоке. Не обратили на это внимание?

– Нет. Это футбол. Все может поменяться очень быстро.

– Что вам говорил тренер, выпуская на замену?

– Мы проигрывали, и желательно было сравнять счет. Надо было забивать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)