Станислав Крицюк: "Зенит" можно остановить, нам надо поработать над ошибками"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что нужно исправлять все ошибки, которые команда допускает в очередной раз. Он также добавил, что "быкам" по силам остановить сине-бело-голубых.

– Что не получилось? – переспросил Крицюк. – В этом матче было важно, кто первым забьет мяч. Это удалось "Зениту", который потом завладел преимуществом. Затем мы пропустили второй гол. Попытались во втором тайме изменить ход игры, но не получилось свои немногие моменты реализовать.

– Почему первый тайм остался за "Зенитом"? Была такая установка?

– Во-первых, "Зенит" не зря идет на первом месте, во-вторых, мы частенько начинаем играть с первых минут не очень хорошо. Надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Мы сами часто ошибались, потому инициатива была у соперника.

– "Зенит" - безусловный фаворит? Можно его остановить?

– Конечно, можно. Тут надо поработать над ошибками, прогрессировать. Все возможно. Надеюсь, дальше будем бороться.

– "Краснодару" пока не по силам такие команды, как "Зенит"?

– Все по силам, надо двигаться дальше, больше половины чемпионата впереди. Все в наших руках. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит" // Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе // Лунев - 7,5 за суперсэйвы. "Краснодар" - "Зенит". Оценки "СЭ"