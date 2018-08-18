Станислав Крицюк: "Со "Спартаком" была наша лучшая игра"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после поражения от "Спартака" (0:1) отметил, что команда показала свою лучшую игру, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



- Я думаю, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры, - подчеркнул Крицюк. - Были качественные единоборства, в которых мы не уступали, даже выигрывали. Считаю, мы вели игру и должны были побеждать. В каких-то моментах нам не повезло,где-то сами допустили ошибки.



- Насколько грамотными были судейские решения?



- Давайте без комментариев судейских решений, там еще пересматривать надо.



- Гол "Спартака" - что это?



- Это обычная дальняя подача, скидка. Зе Луиш выпрыгнул, он умеет хорошо играть головой, сложно с ним бороться. Будем делать выводы, чтобы в дальнейшем этому противостоять.



- "Спартак" удивил тем, что провел, по словам игроков, худший матч?



- Я думаю, мы удивили всех - должны были брать очки. Но сейчас идут споры - играть хорошо и не брать очков или играть плохо и набирать очки. Конечно, хорошая игра дает возможность размышлять на перспективу в развитии и качестве игры, но без очков это не столь нужно и важно. Надо выигрывать. Мы будем работать над своими ошибками, чтобы с хорошей игрой побеждать.



- Сергей Галицкий в раздевалке похвалил или поругал команду?



- В основном тон высказывания был такой, что мы хорошо сыграли, не заслуживали поражения, но это футбол.



- Какие-то задачи на этот сезон руководство ставит перед командой?



- Не ставит. (Екатерина ПОТАПОВА)