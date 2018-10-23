Станислав Крицюк: "Сначала не хотел переходить в "Краснодар"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк рассказал о своем восстановлении после травмы, а также о переходе в кубанский клуб из португальской "Браги". Голкипер присоединился к "Краснодару" в 2016 году, на данный момент провел за него в общей сложности 61 матч и пропустил 50 голов.

- Последние дни занимаюсь с физиотерапевтом в тренажерном зале, - сказал Крицюк в эфире передачи "Футбол России". - Сегодня попробую себя на поле. В 18 лет переносишь нагрузку по-другому, нежели в 27.

- Вы в юном возрасте уехали из России. Не жалеете, что так поступили. Правильное решение было?

- Да, сто процентов, правильное. У нас в России не у всех молодых игроков есть возможность попадать в основу первой лиги или премьер-лиги. Почему бы не уехать, если есть шанс? Это нелегкий путь, надо адаптироваться. Мне потребовалось два года.

- Когда пригласили в "Краснодар", долго думали или сразу приняли решение?

- Долго думал. Размышлял. Я стал основным игроком, полностью адаптировался в Португалии, только все в гору пошло. Я сначала не хотел переходить. Думал около недели, не хотел уезжать. Но сейчас не жалею о своем решении.