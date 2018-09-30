Станислав Крицюк: "Краснодар" раскрылся в атаке после ухода Смолова? Не в нем дело"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после победы над "Динамо" в 9-м туре РПЛ (3:0) заявил, что качественная игра его команды в атаке никак не связана с уходом Федора Смолова, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Этим летом лидер атак кубанцев перешел в "Локомотив".

- Мы в последних матчах показываем качественный футбол, - отметил Крицюк. - Но нам есть, над чем поработать, убрать кое-какие моменты у наших ворот. В атаке у нас все неплохо получается, но опять же надо дорабатывать. Сейчас хорошо работаем на тренировках, и будем продолжать так же.

- Нет ли парадокса в том, что хорошая игра в атаке у "Краснодара" раскрылась после ухода Федора Смолова?

- Я не думаю, что дело в уходе Смолова. С ним или без него мы бы также играли.

- Сейчас "Краснодар" идет на втором месте. Есть мысли замахнуться на первое? В чем причина такого рекорда?

- Рекорда? Я люблю смотреть рекорды, как и в таблицу, в конце сезона. Все будет неважно, если в мае мы закончим сезон не в тройке или четверке. И этот рекорд, так сказать, будет не важен. Главная цель - идти шаг за шагом, выигрывать в каждом матче, а потом смотреть, где мы окажемся и с какими рекордами.

- Какие ожидания от матча против "Севильи" и вообще от участия в Лиге Европы?

- Ожиданий никаких. Сейчас завершился матч с "Динамо", позже тренерский штаб начнет нас готовить к "Севилье". Будет очень много матчей, поэтому мы концентрируемся на ближайшем. Мы разбираем игры, пытаемся максимально хорошо подготовиться.