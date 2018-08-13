Станислав Крицюк: "Краснодар" будет прибавлять"

Вратарь "Краснодар" Станислав Крицюк после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) подчеркнул, что "быкам" было непросто в этой встрече.

– Честно говорю, "Уфа" – непростой соперник, на протяжении всего матча непросто было действовать, – сказал Крицюк. – У нас не особо получалось в атаке то, что запланировали, нашу оборону тоже напрягали они. Забили в конце, с каждым матчем наблюдается все лучшая сыгранность у нас, будем прибавлять.

– Как вообще оцените старт сезона?

– Неплохой, так скажем, считаю, что в Казани можно было выигрывать, на хорошем уровне, еще бы там зацепили очки.

– Следующий – "Спартак", в последнее время вы много пропускаете против них, что нужно изменить?

– Сейчас сложно сказать, начнется новый цикл, будем думать с тренерским штабом, они нам подскажут.

– Каким получилось прощание со Смоловым?

– Оно толком не получилось, потому что был выходной день у нас, он не вернулся, потому особого прощания не получилось. (Иван УРАЛЬСКИЙ)