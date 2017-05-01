Станислав Драгун: "Оренбург" потерял очки в матче с "Крыльями"

Полузащитник "Оренбурга" Станислав Драгун считает, что его команда заслуживала победу в матче 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1). Также он отказался оценивать, верно ли был назначен пенальти в ворота оренбуржцев в концовке встречи.

– Конечно, "Оренбург" ехал за победой, так как матч был с прямым конкурентом, – приводит пресс-служба клуба слова Драгуна. – Исходя из того, как складывался матч, безусловно, мы расстроены потерянными очками, но результат на табло. "Оренбург" не намеренно играл вторым номером. "Крылья" играл дома, а здесь всегда хорошо их поддерживают, поэтому ожидаемо было, что они побегут в атаку, но мы не воспользовались этим.

Верно ли был назначен пенальти? Я не буду говорить на этот счет. Поставили, значит поставили.