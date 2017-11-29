Станислав Черчесов: "Защита доморощенных игроков" - звучит предвзято"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС отметил, что клубы иногда предпочитают выпустить в стартовом составе легионера вместо россиянина. По его словам, ограничения в заявке заставит команды не покупать иностранных футболистов невысокого уровня.

– Российский футбол живет по стратегии развития вида спорта до 2030 года, ближайший исполком Российского футбольного союза может утвердить сразу ряд изменений по защите доморощенных игроков, которые вступят в силу со следующего сезона. Предложений очень много – различные лимиты на легионеров, предъявляемые к ним критерии, потолки зарплат. Каково мнение главного тренера сборной?

– "Защита доморощенных игроков" уже звучит как-то предвзято. Есть естественные и искусственные вещи. Играют ведь тот же Александр Головин, те же Миранчуки. Потому что есть определенный талант и способности.

Другое дело, что иногда места в составе по тем или иным причинам отдаются равносильным легионерам. Вот здесь надо побороться. Когда я был тренером "Динамо" и было объявлено о схеме "10+15", я был рад. У тебя все могут играть. Но, опять же, никто не мог сказать точно, кто будет в составе – венгр Балаж Джуджак или Жирков. Это два равных игрока. Если будут ограничения в заявке, клубы будут думать, насколько сильны должны быть приобретаемые иностранцы. Никто не будет засорять свою заявку. Пусть это будет "9+16" или "8+16", для меня разницы нет, все же в одинаковых условиях.

Что касается, например, критерия по проценту проведенных матчей за сборную, извините, пожалуйста, но Леандро Паредеса у нас с ним не было бы. А если искать игрока, который провел 75 процентов матчей за сборную Аргентины за последние два года, то, наверное, он будет играть в другой лиге. Ведь в сборной Аргентины кто-то сидит под Лионелем Месси, но разве наши клубы не захотят его взять? Получается, вторые игроки на своих позициях, например, в сборных Германии и Франции не будут иметь права к нам приехать? Это как-то неправильно.