Станислав Черчесов: "В первой части чемпионата больше всего удивил "Локомотив"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС рассказал о том, что ЦСКА хорошо выступает в Лиге чемпионов. Кроме того, он отметил, что для "Спартака", который долгое время не выступал в еврокубках, все в новинку.

– Какая команда удивила вас больше всего в нынешнем сезоне чемпионата России и какие впечатления от выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов?

– На данный момент "Локомотив". Не сказал бы, что это сюрприз, но определенная неожиданность. В целом, могу назвать нынешний чемпионат напряженным.

Что касается Лиги чемпионов, ЦСКА уже набрал в группе девять очков, это больше, чем за последние годы. С другой стороны, ситуация может сложиться таким образом, что команда не выйдет из группы. На данный момент в команде происходит некоторая перестройка, но сыграли они в Европе хорошо. "Спартак" в Лиге чемпионов не выступал давно, для них пока все в новинку. Группа сложная, но будем надеяться, что для обеих наших команд звезды сложатся удачно. Неприятно набирать столько очков и не выходить из группы.