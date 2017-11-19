Станислав Черчесов: "В Хабаровске хорошее поле, игра в минус 16 была живая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен матчем 17-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА (2:4). Он отметил, что несмотря на холодную погоду, поле было в хорошем состоянии.

– В Хабаровске хорошее поле, с подогревом, - отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". - Оно было в хорошем состоянии, на нем было не минус 16, а плюс 16. Игра была живая, интересная. Отлучился на две минуты, смотрю – два гола не увидел. Потом пересмотрел, разумеется.

Когда прощался с игроками сборной, дал установку, что сезон надо не доигрывать, а играть по полной. И зимой сборы хорошо провести. Мы за всеми следим.