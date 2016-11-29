Станислав Черчесов: "Уровень чемпионата России упал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень чемпионата России снизился. В чем именно снизился уровень РФПЛ наставник национальной команды не уточнил.
- В какой-то степени соглашусь с теми, кто считает, что уровень РФПЛ немного упал, - приводит "Спорт FM" слова Черчесова.
spetrov
Slim Taller, нет, не показатель. Скорее, показатель мастерства тренеров.
20:10
Вадим Л
Футбол_2018 Вы написали то, что хотел написать я - полностью согласен
20:02
Slim Taller
Второе место Ростова разве не показатель?! Последние места в группах Лиги Чемпионов,последнее место сборной в группе на чемпионате Европы и Мира.Отъезд футболистов уровня Виллиана из российского чемпионата.Падение посещаемости матчей.
19:54
футбол_2018
Конечно упал!Спартак в лидерах-доказательство падения!!
19:43