Станислав Черчесов: "Уровень чемпионата России упал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень чемпионата России снизился. В чем именно снизился уровень РФПЛ наставник национальной команды не уточнил.

- В какой-то степени соглашусь с теми, кто считает, что уровень РФПЛ немного упал, - приводит "Спорт FM" слова Черчесова.