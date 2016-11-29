19:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Станислав Черчесов: "Уровень чемпионата России упал"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что уровень чемпионата России снизился. В чем именно снизился уровень РФПЛ наставник национальной команды не уточнил.

- В какой-то степени соглашусь с теми, кто считает, что уровень РФПЛ немного упал, - приводит "Спорт FM" слова Черчесова.

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http://sportfm.ru/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Slim Taller, нет, не показатель. Скорее, показатель мастерства тренеров.

20:10

Вадим Л

Футбол_2018 Вы написали то, что хотел написать я - полностью согласен

20:02

Slim Taller

Второе место Ростова разве не показатель?! Последние места в группах Лиги Чемпионов,последнее место сборной в группе на чемпионате Европы и Мира.Отъезд футболистов уровня Виллиана из российского чемпионата.Падение посещаемости матчей.

19:54

футбол_2018

Конечно упал!Спартак в лидерах-доказательство падения!!

19:43

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