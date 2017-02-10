Станислав Черчесов: "У "Краснодара" появилась скорость"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший контрольный матч "Краснодара" с "Марбельей" (4:0), подчеркнул, что "быки" заметно прибавили по ходу сборов. Он отметил появившуюся скорость команды.

– Я смотрел матчи "Краснодара" в Абу-Даби и здесь – разница заметная, – сказал в эфире "Матч ТВ" Черчесов. – Две недели назад они выглядели как на сборах, а сейчас уже быстрота появилась, скорость. Понятно, что соперник не того уровня, который будет им противостоять – "Фенербахче". Я видел игру этой команды с "Бешикташем", она мощная была. В плане борьбы "Краснодару" нельзя ни в коем случае проигрывать.