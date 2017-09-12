Станислав Черчесов: "У Ирана и Кореи знаем только отдельных футболистов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" сказал, что пока не начал изучать предстоящих соперников команды. 7 октября россияне сыграют с Кореей, а три дня спустя – с Ираном.

– Какую роль сыграют матчи с Ираном и Кореей для подготовки сборной?

– Сейчас мы будем их изучать. Тонкости сказать не могу, потому что буду пока необъективен. Мы знаем отдельных игроков, а как команды играют, не можем сказать, надо изучать.

– Что вы сказали Кутепову, что он после матча с "Динамо" сразу вернулся в состав "Спартака"?

– Иногда не надо о футболе говорить. О футболе в этот раз было мало разговоров. Футболиста иногда надо понять. И не разбрасываться теми, что есть.

– На предыдущих сборах было видно, что Миранчук не готов играть с первых минут. Сейчас, когда "Локомотив" в лидерах, с ним что-то произошло? Он "дозрел" за эти месяцы?

– Он слышит, о чем мы с ним говорим, и делает определенные выводы. Футболист должен чувствовать, что разговоры с ним не для галочки.