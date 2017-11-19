Станислав Черчесов: "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" отметил, что матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будет за 6 очков. Игра состоится на стадионе "Открытие Арена" 27 ноября.
– Как вам предстоящая суперигра "Зенита" со "Спартаком"?
– Супер или нет – покажет матч. А так вывеска яркая. Я так понимаю, команды будут в равных условиях, потому что обе будут после матчей еврокубков. Игра будет за 6 очков, "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит".
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России - здесь
Tribunal Z
Зря Черчесов за Спартак топит. Тренер сборной должен быть нейтральным. Ну что ж. Лишний повод Зениту вломить свиньям как следует, чтобы такого сопереживания не было.
23:01
Tribunal Z
volish17 Мы просто поквитаемся с голубыми жабами, раздавим под ногами ...=====такие же слова говорил Рейнгольд, как раз после его слов давили свиней. И ведь заметь, Зенит мог 6.7 мячей забить, зря, зря они вас свиней грязных пожалели. Просто мясо уже было всё выпотрошено. Даже визга и повизгивания после матча не слышно было. А сейчас опять визжание раздаётся. Зря. Так и через неделю будет.
23:00
volish17
Мы просто поквитаемся с голубыми жабами, раздавим под ногами ...
22:52
Андрей133
Ну, не в равных... Зенит, на Вардар, третий состав выпустит, а Спартаку в ЛЧ выигрывать надо
22:43