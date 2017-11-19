22:11 | Футбол — РФПЛ

Станислав Черчесов: "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" отметил, что матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будет за 6 очков. Игра состоится на стадионе "Открытие Арена" 27 ноября.

– Как вам предстоящая суперигра "Зенита" со "Спартаком"?

– Супер или нет – покажет матч. А так вывеска яркая. Я так понимаю, команды будут в равных условиях, потому что обе будут после матчей еврокубков. Игра будет за 6 очков, "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Tribunal Z

Зря Черчесов за Спартак топит. Тренер сборной должен быть нейтральным. Ну что ж. Лишний повод Зениту вломить свиньям как следует, чтобы такого сопереживания не было.

23:01

Tribunal Z

volish17 Мы просто поквитаемся с голубыми жабами, раздавим под ногами ...=====такие же слова говорил Рейнгольд, как раз после его слов давили свиней. И ведь заметь, Зенит мог 6.7 мячей забить, зря, зря они вас свиней грязных пожалели. Просто мясо уже было всё выпотрошено. Даже визга и повизгивания после матча не слышно было. А сейчас опять визжание раздаётся. Зря. Так и через неделю будет.

23:00

volish17

Мы просто поквитаемся с голубыми жабами, раздавим под ногами ...

22:52

Андрей133

Ну, не в равных... Зенит, на Вардар, третий состав выпустит, а Спартаку в ЛЧ выигрывать надо

22:43