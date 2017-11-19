Станислав Черчесов: "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" отметил, что матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будет за 6 очков. Игра состоится на стадионе "Открытие Арена" 27 ноября.

– Как вам предстоящая суперигра "Зенита" со "Спартаком"?

– Супер или нет – покажет матч. А так вывеска яркая. Я так понимаю, команды будут в равных условиях, потому что обе будут после матчей еврокубков. Игра будет за 6 очков, "Спартаку" нельзя отпускать "Зенит".

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