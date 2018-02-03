Станислав Черчесов: "Сделал для себя позитивные выводы после матча "Ростова" с пражской "Дуклой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему понравилось как выглядели игроки "Ростова" после контрольной игры с пражской "Дуклой" (3:1). Специалист также добавил, что сделал для себя позитивные выводы после минувшей встречи.

– Важно было посмотреть на настрой команды, - цитирует пресс-служба "Ростова" Черчесова. - Понравилось как выглядели футболисты после победы над "Дуклой" и я сделал для себя позитивные выводы. Рад, что большинство футболистов в строю. Конечно, за полтора года сборная уже сформировалась, но двери в команду не закрыты ни для кого, и любой футболист, который себя хорошо проявит, имеет возможность выступить за национальную команду.



– У вас состоялся диалог с президентом "Ростова".



– Мы очень хорошо общались и ранее. У нас есть общее понимание многих вопросов, в частности, о развитии футбола в нашей стране. Также мы говорили и о некоторых игроках "Ростова". Диалог получился достаточно продуктивным.