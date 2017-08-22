Станислав Черчесов: "Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что еще до прихода в "Зенит" Роберто Манчини у него состоялась беседа с нападающим питерцев Александром Кокориным. Специалист подчеркнул, что необдуманных действий со стороны его тренерского штаба не бывает.

– Роберто Манчини бросил Кокорину и Дзюбе вызов, заявив, что им надо работать в десять раз больше, и поставив им планку в 35 голов на двоих. Но и у вас с Кокориным, судя по его недавнему интервью ТАСС, была беседа: "Не так давно мы встречались и нормально поговорили... Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так".

– Мы разговаривали с Александром еще до прихода Манчини в "Зенит". И мои слова, видимо, он тоже правильно воспринял. За время нашей совместной работы Кокорин успел понять, что необдуманных действий с нашей стороны не бывает.

Подробностей нашей беседы рассказывать не готов. Но пообщались продуктивно. Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе. Как нам того и хотелось. Что же касается Манчини, то он в первую очередь поставил Кокорина на его место на поле. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова