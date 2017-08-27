Станислав Черчесов: "Ошибка Васина? Она ничего не решает в контексте сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды оценил игру ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:1) и отметил, что ошибка защитника Виктора Васина в моменте с пропущенным голом не является настолько серьезной.

– Ошибка Васина? Он представляется основным игроком. Ошибка – не ошибка. Это ничего не решает. Есть определенный уровень конкретного футболиста, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". - Есть также уровень других игроков. Мы все взвешиваем. В его игре есть некоторые просчеты. Но это касается больше ЦСКА. У нас он играет вообще на другой позиции. Мы спокойно к этому относимся. С другой стороны, отмечаем, что есть просчеты, которые надо исправлять.