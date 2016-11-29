Станислав Черчесов: "Общался со Слуцким, не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "100% футбола" на "Спорт FM" удивился, узнав новость о возможном уходе Леонида Слуцкого из ЦСКА.



"Общался со Слуцким вчера и не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА", – сказал Черчесов.



Главный тренер "армейцев" может объявить о своей отставке 7 декабря после заключительного матча Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом".

После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //

В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе