Станислав Черчесов: "Общался со Слуцким, не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "100% футбола" на "Спорт FM" удивился, узнав новость о возможном уходе Леонида Слуцкого из ЦСКА.
"Общался со Слуцким вчера и не заметил, что он собирается уходить из ЦСКА", – сказал Черчесов.
Главный тренер "армейцев" может объявить о своей отставке 7 декабря после заключительного матча Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом".
После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе
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http://sportfm.ru/news/cherchesov-obshchalsya-so-slutskim-ne-zametil-chto-on-khochet-ukhodit.html