Станислав Черчесов: "Не в наших планах плакаться, что в России нет футболистов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что контрольный матч с московским "Динамо" – это разовая акция. По словам специалиста, данное решение было принято из-за отсутствия достойных спарринг-партнеров в это время.

– Игра с клубами станет некой традицией или будет разовой историей? – вопрос Черчесову.

– Просто получилась такая ситуация. Спасибо "Динамо", что приняли нас. Если нет соперника, то просто проводить сбор неправильно. Понятно, что это разовая акция. Возможно, когда мы снова будем хозяйкой мирового первенства и возникнет проблема с соперником, тогда и сыграем. Но когда это будет, я не знаю. В следующие разы мы будем играть в своих отборочных группах.

– Некоторые говорят, что у нас нет футболистов. Как вам нынешний резерв?

– Я такого никогда не говорил. Пускай лучше ответит тот, кто об этом сказал. Мы должны уважать то, что есть и делать все возможное, чтобы раскрыть потенциал футболистов. А плакаться, что чего-то нет – не в наших планах. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

