Станислав Черчесов: "Не понимаю, почему кто-то должен играть в Хабаровске, а кто-то нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему понравился матч чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и ЦСКА (2:4). При этом он отметил, что в Хабаровске должны играть все команды.

Напомним, что "Локомотив" хотел перенести матч 18-го тура против "СКА-Хабаровск" на нейтральное поле, так как в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов. В итоге железнодорожники приехали к дальневосточникам и обыграли их со счетом 2:1.

– Кстати, игра СКА и ЦСКА (2:4) мне реально понравилась - цитирует ТАСС Черчесова. - Если бы никто не говорил про погоду, тогда и не было бы никакого шума. А травмы игроки получают не из-за погоды.

Не понимаю, почему кто-то должен играть в Хабаровске, а кто-то нет, все должны находиться в равных условиях. Если там играл ЦСКА и "Спартак", то должны играть и все остальные. А почему СКА должен куда-то лететь и играть перенесенный матч? Мы не в ресторане, чтобы заказывать музыку и играть только тогда, когда мы хотим.