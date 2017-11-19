Станислав Черчесов: "Миранчуков всегда различаю"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что никогда не путает братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков. В последнем товарищеском матче команды против Испании (3:3) Алексей вышел в стартовом составе и забил гол, Антон заменил его на 67-й минуте.

- Мы рады, что у нас такой выбор в полузащите, - сказал Черчесов в эфире передачи "После футбола", - Турнир - это не одна игра, это стратегия. Например, в последнем матче: ушел один Миранчук - вышел другой. Поменялись только номера.

- Смотрите, как бы они вас не разыграли так.

- Нет, я-то их всегда различаю.