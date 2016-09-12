Станислав Черчесов: "Матч "Спартак" - "Локомотив" не смотрел. Теперь все команды – мои"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не готов выделять какой-либо клуб из числа участников премьер-лиги. По словам наставника, он не хочет говорить про какую-то одну команду, теперь все российские команды – его.

- Матч "Спартак" - "Локомотив" вчера не смотрел, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Но вообще не хочу про одну команду говорить, не хочу зацикливаться на одной команде, потому что они все мои. Теперь они все – мои.