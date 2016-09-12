Станислав Черчесов: "Матч "Спартак" - "Локомотив" не смотрел. Теперь все команды – мои"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не готов выделять какой-либо клуб из числа участников премьер-лиги. По словам наставника, он не хочет говорить про какую-то одну команду, теперь все российские команды – его.
- Матч "Спартак" - "Локомотив" вчера не смотрел, - приводит ТАСС слова Черчесова. - Но вообще не хочу про одну команду говорить, не хочу зацикливаться на одной команде, потому что они все мои. Теперь они все – мои.
alduda
"МАТЧ "СПАРТАК" - "ЛОКОМОТИВ" НЕ СМОТРЕЛ" - а че не смотрел то? Вроде как главный матч тура... Много кандидатов в сборную. В обязанности наверное должно входить просмотр всех матчей тура? Вот в этом и есть весь Черчесов - попиариться на всем это его кредо.
23:25 12 сентября
alduda
"Нужно приводить вчерашнее дерби и судейство Николаева в качестве примера, а не порицания" - то есть, борцовские приемы Боккетти нужно это нормально и их нужно приводить в пример? Вы о чем это, товаристч Черданцев? С дубу рухнули или как? Я, кстати, за Спартак болею.
23:11 12 сентября
spawn0
ну и дурак
23:11 12 сентября