23:28 3 сентября | Футбол — РПЛ

Станислав Черчесов: "Игра "Зенита" и "Спартака" смотрелась, хоть и были технические погрешности"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что с удовольствием смотрел игру шестого тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).

- Игра смотрелась интересно, были нерв и ажиотаж, определенный сценарий. Понятно, что были технические погрешности, каждый тренер решал свои задачи, каждый футболист выкладывался, - цитирует Черчесова "РИА Новости". - Я с удовольствием смотрел матч.

К сожалению, получили травмы Самюэль Жиго и Себастьян Дриусси, хотя они и не наши сборники, но это наши коллеги. Жаль, что они выбыли.

Отметим, что пресс-служба "Зенита" позднее сообщила, что у Дриусси не выявлено серьезных поврежденией.

"Зенит" теряет очки. "Спартак" теряет Жиго

Опрос

"Зенит" - "Спартак": кто финиширует выше в чемпионате-2018/19?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180903/1141174770.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ