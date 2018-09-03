Станислав Черчесов: "Игра "Зенита" и "Спартака" смотрелась, хоть и были технические погрешности"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что с удовольствием смотрел игру шестого тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).

- Игра смотрелась интересно, были нерв и ажиотаж, определенный сценарий. Понятно, что были технические погрешности, каждый тренер решал свои задачи, каждый футболист выкладывался, - цитирует Черчесова "РИА Новости". - Я с удовольствием смотрел матч.

К сожалению, получили травмы Самюэль Жиго и Себастьян Дриусси, хотя они и не наши сборники, но это наши коллеги. Жаль, что они выбыли.

Отметим, что пресс-служба "Зенита" позднее сообщила, что у Дриусси не выявлено серьезных поврежденией.

"Зенит" теряет очки. "Спартак" теряет Жиго