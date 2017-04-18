Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы "Спартак" проявлял себя и на международной арене"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил "Спартак" с 95-летнием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что красно-белые должны проявлять себя на международной арене.

– 95 лет – круглая дата, – сказал Черчесов в программе "Все на Матч". – Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось.

"Спартак": без пяти сто лет!

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