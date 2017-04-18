16:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы "Спартак" проявлял себя и на международной арене"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил "Спартак" с 95-летнием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что красно-белые должны проявлять себя на международной арене.

– 95 лет – круглая дата, – сказал Черчесов в программе "Все на Матч". – Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось.

"Спартак": без пяти сто лет!
Гвардейцы "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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L Osokin

Пошливы. Не плачь, пожалуйста...(

16:56

баламошка

пошливы////////////Ты гриб.

16:53

bond1951

стас НАВРЯДЛИ....................

16:53

пошливы

Во Черчесов даёт... Он что верит, что Спартаку разрешат своих судей привозить??? По случаю своего 95-летия, ветераны Спартака на МАТЧ ТВ проговорились, что в прошлом году все знали, что Спартак будет чемпионом не зависимо ни от кого и чего.

16:50

OShapovalov

Хотелось бы, чтобы и сборная Черчесова проявляла себя на международной арене

16:50

shpasic

95 в какую сторону круглая?

16:44

баламошка

Бабла надо немало, чтоб новых Промесов и Фернандо покупать. Да и Промес может уйти... Жалко, что Ребров молодой. Хотя, может Селихов ещё и успеет рекорд Игаря в ЛЧ побить)

16:39

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