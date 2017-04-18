Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы "Спартак" проявлял себя и на международной арене"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил "Спартак" с 95-летнием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что красно-белые должны проявлять себя на международной арене.
– 95 лет – круглая дата, – сказал Черчесов в программе "Все на Матч". – Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось.
L Osokin
Пошливы. Не плачь, пожалуйста...(
16:56
баламошка
пошливы////////////Ты гриб.
16:53
bond1951
стас НАВРЯДЛИ....................
16:53
пошливы
Во Черчесов даёт... Он что верит, что Спартаку разрешат своих судей привозить??? По случаю своего 95-летия, ветераны Спартака на МАТЧ ТВ проговорились, что в прошлом году все знали, что Спартак будет чемпионом не зависимо ни от кого и чего.
16:50
OShapovalov
Хотелось бы, чтобы и сборная Черчесова проявляла себя на международной арене
16:50
shpasic
95 в какую сторону круглая?
16:44
баламошка
Бабла надо немало, чтоб новых Промесов и Фернандо покупать. Да и Промес может уйти... Жалко, что Ребров молодой. Хотя, может Селихов ещё и успеет рекорд Игаря в ЛЧ побить)
16:39