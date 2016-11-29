Станислав Черчесов: "Хотел бы перенести финал Кубка России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что составил план подготовки команды к Кубку Конфедераций-2017. Документ направлен на рассмотрение в РФС.

- 24 ноября план подготовки сборной России был написан, сверстан, подписан и отдан генеральному директору РФС, который дальше должен все согласовывать, - приводит "Спорт FM" слова Черчесова. - Дождемся, кто будет выходить в полуфинал и финал Кубка России, чтобы перенести его, если можно. Если получится перенести Кубок, то перенесем, нет – будем действовать по заранее намеченному плану. Те футболисты, кто будут играть в Кубке, потом к нам присоединятся.



Чтобы вы понимали, план к чемпионату мира 2018 я тоже отдал на подпись, чтобы и календарь предусмотрели, и кубок. Все написано почему, зачем и как. Чтобы РФПЛ знала, какая идея есть. Есть контрольные матчи, которые должны совпасть, есть нюансы, которые можно урегулировать в ручном режиме. За полтора года все свёрстано. Это не просто пожелания, а официальный документ, который я подписал и отдал.



Где будет подготовка к Кубку Конфедераций-2017? Еще раз, я отдал бумагу, там все написано. На сегодняшний день эта информация не публичная. Как бывает, если уже что-то сказано, а потом не срослось, начинается дискуссионный момент, который нам абсолютно не нужен. Есть пожелания, есть вещи, которые учтены, опыт наших других сборных, свой личный опыт.



По чемпионату мира 2018 года могу четко сказать – в гостинице в центре города жить не стоит. Это неправильно и не комфортно, от журналистов мы тогда точно не скроемся. Гостиница наполнена гостями, есть определенные нюансы, которые мы должны учитывать.



Уже бумаги готовятся. Я был несколько раз в Новогорске на базе сборной России. Там построят два поля, перестроят гостиницу под четырех-пятизвездочную, определенные планы есть. Чемпионат мира мы будем на спортивной базе в Новогорске. Это мое пожелание