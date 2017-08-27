Станислав Черчесов: "Гол "Ахмата"? Мне было видно, что мяч покинул поле"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды оценил игру ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:1). По словам наставника, ему было хорошо видно, что гол был забит не по правилам.

– ЦСКА имел преимущество, но не было свежести, чтобы вскрывать редуты обороны соперника. Гол "Ахмата"? Я сидел с другой стороны, но и там было видно, что мяч покинул поле, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола".