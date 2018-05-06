Станислав Черчесов: "Это был год "Локомотива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что "Локомотив" провел ровный сезон в чемпионате России, а соперники по тем или иным причинам играли нестабильно. Красно-зеленые в субботу обыграли "Зенит" (1:0) и за тур до конца сезона гарантировал себе первое место в таблице.

- Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате, тем более что сам выступал за этот клуб один сезон под руководством Юрия Семина и Владимира Короткова, - цитирует ТАСС Черчесова. - "Локомотив" провел ровный сезон, только последние две игры складывались не очень удачно.

Если команда стала чемпионом, значит, что все структуры сработали как надо - и менеджмент, и игроки, и Семин грамотно и профессионально сделал свою работу, и болельщики. Тем более, соперники по той или иной причине выступали не очень стабильно. Все вкупе и стало причиной успеха, не бывает так, чтобы такое было возможно только благодаря чему-то одному. Получилось так, что это был год "Локомотива".