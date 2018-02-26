Станция ЦСКА открыта в Москве. Фото

Мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов приняли участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, информирует "Интерфакс".
Собянин на церемонии открытия отметил, что в течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии.
Теперь число станций Московского метро достигло 212, а протяженность линий – около 360 км. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", ЦСКА, "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".
#Москва ⚡Открылась станция метро ЦСКА @pfc_cska⚡– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 февраля 2018 г.
Станция ЦСКА, получившая название в апреле 2016 года, располагается на Ходынском поле близ домашнего стадиона армейцев. pic.twitter.com/R2Qgw6iLBV
#Москва ⚡Открылась станция метро "Петровский парк" #СтадионДинамо @FCDM_official⚡– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 февраля 2018 г.
Станция метро "Петровский парк" находится рядом с одноименным парком, Петровским путевым дворцом и стадионом "Динамо". pic.twitter.com/33qqiu5AJ5
Бабасян Арсен Ноунеймович
Бабло, к сожалению, вбухивается не в Москву, а в распил-откат систему.) Станций метро столько не нужно, весь 20 век Москва перкрасно обходилась тем количеством станций, сколько было, и при этом восстребованность метро было гораздо больше чем сейчас, ибо сейчас каждый второй пользуется личным транспортом.
14:08
Андерсен 6111
Наконец-то! При случае обязательно посмотрю и прокачусь!
13:56
баламошка
Бедная Москва. За что ей это?!
13:38
Дядька
Снова в москву бабло вбухивают без меры.
12:51
цскамакс
отлично!
12:39