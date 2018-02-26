12:19 | Футбол — РФПЛ

Станция ЦСКА открыта в Москве. Фото

5

Мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов приняли участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, информирует "Интерфакс".

Собянин на церемонии открытия отметил, что в течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии.

Теперь число станций Московского метро достигло 212, а протяженность линий – около 360 км. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", ЦСКА, "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

 

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/moscow/601412

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бабасян Арсен Ноунеймович

Бабло, к сожалению, вбухивается не в Москву, а в распил-откат систему.) Станций метро столько не нужно, весь 20 век Москва перкрасно обходилась тем количеством станций, сколько было, и при этом восстребованность метро было гораздо больше чем сейчас, ибо сейчас каждый второй пользуется личным транспортом.

14:08

Андерсен 6111

Наконец-то! При случае обязательно посмотрю и прокачусь!

13:56

баламошка

Бедная Москва. За что ей это?!

13:38

Дядька

Снова в москву бабло вбухивают без меры.

12:51

цскамакс

отлично!

12:39

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!