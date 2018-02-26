Станция ЦСКА открыта в Москве. Фото

Мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов приняли участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, информирует "Интерфакс".

Собянин на церемонии открытия отметил, что в течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии.

Теперь число станций Московского метро достигло 212, а протяженность линий – около 360 км. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", ЦСКА, "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".