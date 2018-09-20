Стало известно, что Каррера сказал игрокам "Спартака" после поражения от "Рапида"

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от "Рапида" в стартовом матче Лиги Европы (0:2).

- За счет чего "Спартак" должен был побеждать? Моментов почти не было.

- У соперник не было много моментов, мы могли их сдерживать. Мы ошибались в последних передачах много. И нам забили два гола на наших двух ошибках. Были моменты, если бы передача была бы выполнена лучше, исход был бы иным.

- Заходил ли в раздевалку Федун? И говорил ли о чем-то?

- Нет, я лично президента не видел.

- После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

- Я всегда так поступал, я всегда уходил в раздевалку после матча. Каждый матч - особенный, он отличается, я привык к стандартному поведению. Я практически всегда так делаю. Я общаюсь с командой в раздевалке, когда все заходят.

- Что вы тогда сказали в раздевалке?

- Я сказал команде, что надо держат выше голову. Потому что на поле они выложились на 100 процентов Когда игрок отдается на поле, я доволен. Может, они ошибаются в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100 процентов.

- В чем секрет победы "Рапида"? Они переиграли вас ментально?

- Первый гол они забили с углового. По сути, у них не было ярких голевых моментов. Они разыгрывали мяч. Мы знали, что у них хорошие игроки впереди. Но я не считаю, что у них было много ярких моментов. (Александр Рогулев)

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