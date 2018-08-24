Стали ли Ташаев и Еременко спартаковцами? Отвечает Джикия

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" подчеркнул, что новички команды Александр Ташаев и Роман Еременко – отличные футболисты и настоящие профессионалы.

– Эмоции перед матчем положительные, – сказал Джикия. – Готовимся к игре. Прошлые матчи – в прошлом, мы уже все забыли. Все покажет игра. За играми "Динамо" я пристально не следил, разбирали только отдельный матч. Мы в любом случае будем отталкиваться от себя.

– Как ваше состояние после травмы и длительного восстановления? Это тот же Джикия, что и раньше?

– Чувствую себя хорошо. Понятно, что много пропустил, но уже сыграл три матча плюс провел сборы. В скором времени, думаю, вы увидите прежнего Джикию. Все будет хорошо.

– Ташаев уже успел стать спартаковцем?

– Мы его хорошо встретили, он сам об этом говорит. То, что он влился в коллектив и ни капли не теряется, – это сто процентов! Он большой молодец и профессионал. А стал ли он уже спартаковцем, не мне решать.

– А Еременко?

– Еременко тоже отличный футболист и настоящий профессионал. С нетерпением ждем, когда Роман сможет играть в официальных матчах.

– Как вам играется рядом с новичком – Самюэлем Жиго?

– Очень комфортно. Он отличный парень, мы его тоже хорошо встретили. А какой он футболист, все прекрасно видят. Самое главное – боец!

– В скором времени Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги наций. Рассчитываете увидеть там свою фамилию?

– Я об этом, если честно, даже не думал. Пока готовлюсь к "Динамо", а там уже посмотрим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени