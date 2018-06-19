Стали известны соперники ЦСКА на сборе в Австрии

ЦСКА на австрийском сборе сыграет с местным клубом "Адмира Ваккер", "Копенгагеном", "Гамбургом" и "Бешикташем", информирует официальный сайт армейцев.

29 июня в 18:00 московский клуб сыграет с "Адмирой Ваккер". 7 июля противостоять армейцам будет "Копенгаген", 11 июля – "Гамбург", а 15 июля – "Бешикташ". О времени начала этих матчей будет сообщено дополнительно.

Первый сбор ЦСКА в Австрии стартовал в понедельник, он продлится до 30 июня.

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