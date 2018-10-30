Стали известны подробности столкновения Азмуна и Могилевца

Стали известны подробности столкновения нападающего "Рубина" Сердара Азмуна с полузащитником Павлом Могилевцем, информирует "Бизнес Онлайн". Они травмировали друг друга еще в субботу - перед матчем чемпионата России со "Спартаком". В итоге оба футболиста пропустили встречу.

Как пишет издание, утром в субботу клуб провел открытую тренировку для журналистов, в конце которой команда отрабатывала стандарты. В борьбе за мяч игроки столкнулись и получили тяжелые повреждения на лице и сотрясения мозга. Представителей прессы к тому моменту на базе уже не было.

Азмун получил удар в правый глаз, Могилевец – в бровь над левым глазом. Занятие пришлось прервать: игрокам была нужна срочная помощь и днем обоих отвезли в седьмую городскую клиническую больницу по улице Маршала Чуйкова.

Иранцу досталось чуть больше: ему наложили девять швов вокруг глаза, который в субботу полностью заплыл из-за отека.