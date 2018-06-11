Стали известны два соперника "Рубина" по сбору в Сербии

"Рубин" в Твиттере сообщил, что в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Сербии команда проведет два товарищеских матча с местными командами. Соперниками казанцев станут "Чукарички" (26 июня) и "Раднички" (30 июня).
Сбор команды Курбана Бердыева в Сербии пройдет с 17 по 30 июня.
Напомним, в сезоне-2017/18 "Рубин" занял 10-е место в чемпионате России. "Чукарички" в чемпионате Сербии стали шестыми, а "Раднички" расположились на третьей строчке.
На первом сборе в Сербии сыграем против двух местных команд⤵– "Рубин" Казань (@fcrk) 11 июня 2018 г.
26 июня – "Чукарички"
30 июня – "Раднички"#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/dcjZwKL7JA