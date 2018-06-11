Стали известны два соперника "Рубина" по сбору в Сербии

"Рубин" в Твиттере сообщил, что в рамках подготовки к новому сезону на сборе в Сербии команда проведет два товарищеских матча с местными командами. Соперниками казанцев станут "Чукарички" (26 июня) и "Раднички" (30 июня).

Сбор команды Курбана Бердыева в Сербии пройдет с 17 по 30 июня.

Напомним, в сезоне-2017/18 "Рубин" занял 10-е место в чемпионате России. "Чукарички" в чемпионате Сербии стали шестыми, а "Раднички" расположились на третьей строчке.