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"Стала весить чуть более 42 кг". Супруга Погребняка госпитализирована с нервным срывом

Инстаграм Марии Погребняк.
Инстаграм Марии Погребняк.
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Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария попала в больницу с нервным срывом. 

По информации Star Hit, 29-летняя девушка чрезмерно распереживалась из-за обструкции в Инстаграме. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать победителями смартфоны.

Из-за постоянных переживаний Мария похудела до 42 килограммов при ее росте в 168 сантиметров.

После выписки из больницы Мария намерена обратиться к адвокатам.

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Дополнительная информация

http://www.starhit.ru/novosti/mariya-pogrebnyak-gospitalizirovana-s-nervnyim-sryivom-153162/

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