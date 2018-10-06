"Стала весить чуть более 42 кг". Супруга Погребняка госпитализирована с нервным срывом

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария попала в больницу с нервным срывом.

По информации Star Hit, 29-летняя девушка чрезмерно распереживалась из-за обструкции в Инстаграме. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать победителями смартфоны.

Из-за постоянных переживаний Мария похудела до 42 килограммов при ее росте в 168 сантиметров.

После выписки из больницы Мария намерена обратиться к адвокатам.

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