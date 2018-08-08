Стала известна зарплата Смолова в случае перехода в "Локомотив"

По информации "СЭ", переговоры о переходе форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова в "Локомотив" продолжаются.

"Быки" разрешили железнодорожникам контактировать с 28-летним игроком. Высока вероятность, что клубы достаточно быстро найдут общий язык по сумме трансфера и способам ее выплаты. Речь идет о 9 миллионах евро, которые могут быть разбиты на несколько траншей.

При этом предполагаемый личный контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан на четыре года, стороны ориентируются на зарплату, прописанную в договоре игрока с "Краснодаром" – 3,1 миллиона евро в год.

Таблица переходов РПЛ //

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