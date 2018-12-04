Стала известна предварительная причина смерти игрока "Локомотива"

Стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. 18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки в понедельник, 3 декабря.

Как и сообщал "СЭ", переохлаждение стало причиной смерти футболиста.

- Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения,- приводит "Интерфакс" слова осведомленного источника.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

Трагедия Алексея Ломакина. Были ли проблемы со здоровьем у погибшего футболиста