Стала известна предварительная причина смерти игрока "Локомотива"

Стала известна предварительная причина смерти игрока молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. 18-летний хавбек был обнаружен мертвым на берегу реки в понедельник, 3 декабря.
Как и сообщал "СЭ", переохлаждение стало причиной смерти футболиста.
- Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения,- приводит "Интерфакс" слова осведомленного источника.
Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.
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