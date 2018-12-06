Стал известен календарь зимнего турнира с участием "Локо", "Спартака", "Зенита" и "Ростова"

"Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Ростов" проведут зимний турнир в Катаре с 20 (день приезда команд) по 30 января (день отъезда). "СЭ" уже публиковал расписание. Но сейчас стало известно и время начала матчей.

21 января

"Спартак" – "Ростов", 20.00 – здесь и далее время московское

22 января

"Зенит" – "Локомотив", 20.00

25 января

"Зенит" – "Спартак", 18.00

25 января

"Локомотив" – "Ростов", 21.00

28 января

"Ростов" – "Зенит", 20.00

29 января

"Спартак" – "Локомотив", 20.00

Турнир проводится на футбольных полях, расположенных на территории Aspire Zone Foundation Aspire Zone Road в городе Доха. (Сергей Егоров)

Подбробнее о регламенте турнира, а также призовом фонде можну узнать здесь