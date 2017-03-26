Стадиону "Ростова" будет присвоено имя Виктора Понедельника

Стадиону "Ростова" "Олимп-2" будет присвоено имя знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника, информирует клубная пресс-служба. Такое решение принято администрацией команды в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации "Ветераны Донского футбола", направившей соответствующие письма в клуб.

"Уверены, что сегодня созданы все предпосылки, чтобы футбольная общественность вновь вернулась к рассмотрению этого вопроса – команда показывает невероятные спортивные результаты, день ото дня растет количество поклонников ростовского футбола, Ростов постепенно превращается в настоящий международный футбольный центр. Присвоение стадиону имени почетного гражданина Ростова-на-Дону, заслуженного мастера СССР, легендарного советского футболиста, отстаивавшего в разные годы честь местных клубов "Ростсельмаш" и СКА, автора "золотого гола" сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Владимировича Понедельника станет знаковым событием в преддверии проведения в нашем городе чемпионата мира–2018", – говорится в письме.

Результатом переговоров между администрацией, основным акционером клуба и "Группой Агроком", являющейся в настоящее время одним из спонсоров команды, стало решение о присвоении стадиону "Олимп-2" имени В. Понедельника. Клуб располагает принципиальным согласием легендарного ростовского футболиста. Финансовые затраты, необходимые для осуществления всего комплекса работ, возьмет на себя "Группа Агроком".

Стадион получит имя Виктора Владимировича Понедельника после того, как в России пройдет чемпионат мира 2018 года. Это связано с тем, что нынешнее название арены уже заявлено в ФИФА, как название тренировочной базы одной из команд участниц.