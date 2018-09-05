Стадион "Спартака" сохранит название "Открытие Арена" минимум до 2023 года

В среду состоялось подписание нового договора между "Спартаком" и банком "Открытие". Согласно контракту, 45-тысячник московского клуба сохранит название "Открытие Арена" как минимум до 2023 года.

Со стороны "Спартака" договор подписал владелец клуба Леонид Федун, со стороны "Открытия" – председатель правления банка Михаил Задорнов. В рамках церемонии подписания контракта участники подвели итоги сотрудничества на протяжении пяти предыдущих лет.

- Футбольный клуб "Спартак" и банк "Открытие" продолжат плодотворное сотрудничество, - говорится в пресс-релизе. – Запланированы большие совместные проекты по развитию инфраструктуры, прилегающей территории вокруг стадиона. Это позволит сделать спортивный объект еще более интересным и притягательным для проведения досуга горожан".

- В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге, это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб, - сказал Федун журналистам.

- Для банка это крупнейшее сотрудничество, - добавил председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. - Мы продолжим быть партнером "Спартака", и договариваемся о двух направлениях - нейминга стадиона и спонсорства "Спартака". Название арены прижилось, и это приятно и нам, и спартаковским болельщикам. Договор спонсорства ФК "Спартак" тоже очень важный для нас договор. Нас радует уровень посещаемости "Открытие Арены". Банк со своей стороны помимо маркетинга обеспечивает болельщиков базовым финансовым сервисом. Мы запускаем новые сервисы, выпускаем новую карту, которая, надеюсь, порадует болельщиков "Спартака".

Контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. За название "Открытие Арена", которое должен был носить стадион красно-белых до конца 2018 года, банк заплатил порядка 1,2 миллиарда рублей. (Александр РОГУЛЕВ)

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