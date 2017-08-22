Стадион "Санкт-Петербург" перейдет в управление "Зенита" до конца года

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что передача арены "Санкт-Петербург" в управление клуба – сложный процесс. Фурсенко также отметил, что газон на стадионе пока удовлетворяет требованиям игры как в еврокубках, так и в чемпионате России.

– Думаю, к концу календарного года стадион перейдет в управление "Зениту", – цитирует ТАСС Фурсенко. – Должно быть подписано концессионное соглашение, после этого будет период передачи, который не короткий. Посмотрим, как будет, потому что это сложный процесс.

Газон пока удовлетворяет требованиям игры как в еврокубках, так и в российской премьер-лиге, все в порядке. Возможно, поменяем его два раза до чемпионата мира – все будет зависеть от его качества. Может быть, он пролежит в хорошем состоянии и до мирового первенства. Пока что планов о замене нет.