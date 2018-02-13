Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов во время совещания в Совете Федерации, посвященного подготовке к чемпионату мира-2018, сообщил, что стадион "Санкт-Петербург" перейдет в пользование "Зенита" 15 февраля. В этот день стороны подпишут соглашение.

– Подписание соглашения о переходе стадиона на Крестовском острове в пользование футбольному клубу "Зенит" состоится 15 февраля, – цитирует ТАСС Кириллова. – Стадион будет находиться под управлением клуба как до, так и после чемпионата мира в долгосрочном пользовании.