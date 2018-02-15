Стадион "Санкт-Петербург" перешел в пользование "Зенита"

"Зенит" и правительство Петербурга подписали соглашение о передаче стадиона "Санкт-Петербурга" в пользование футбольного клуба, сообщает официальный сайт команды. Подписи под документом поставили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров клуба Александр Дюков.

Соглашение рассчитано на 49 лет, по его условиям предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.