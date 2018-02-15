Стадион "Санкт-Петербург" перешел в пользование "Зенита"

"Зенит" и правительство Петербурга подписали соглашение о передаче стадиона "Санкт-Петербурга" в пользование футбольного клуба, сообщает официальный сайт команды. Подписи под документом поставили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров клуба Александр Дюков.
Соглашение рассчитано на 49 лет, по его условиям предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-15-zenit-i-pravitelstvo-peterburga-podpisali-soglashenie-o-peredache-novogo-stadiona-v-kontsessiyu.htm
Доктор_Хряк
SS-1525-Sergey Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле! 20:27--------- Главное, Серёньку помыть) А лучше найти, достать и помыть его мозг :)))))
20:53
Beard
SS-1525-Sergey Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле!...............поле для гольфа или для поло?
20:34
SS-1525-Sergey
Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле!
20:27
Beard
Соглашение рассчитано на 49 лет, по его условиям предусмотрены реконструкция................реконструкция когда начнётся?
20:10
Доктор_Хряк
Бабушки РОССИИ машут красно/белыми платочками и громко с удовольствием кричат от души : Зинку в пердифф НА-ВСЕГ-ДА и Ура повышению пенсий !!!:)
19:45
Доктор_Хряк
Надо замутить голосилку на газете из 2-х вопросов : 1) - Зину в пердифф на перевоспитание на 5 лет в этом году? 2)- Зину в пердифф навечно и чтоб духу их не было никогда ?
19:27
Доктор_Хряк
С этим распил/стадионом Зинаида уйдёт в пердифф после 18.03.2-18 !!! Бабушки РОССИИ дали добро :) Урааа !!!
19:16
баламошка
Только Паредесы способны восхищаться Распил-Ареной, которая недавно была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как главный символ воровства на планете.
19:12