18:37 | Футбол — РФПЛ

Стадион "Санкт-Петербург" перешел в пользование "Зенита"

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"Зенит" и правительство Петербурга подписали соглашение о передаче стадиона "Санкт-Петербурга" в пользование футбольного клуба, сообщает официальный сайт команды. Подписи под документом поставили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров клуба Александр Дюков.

Соглашение рассчитано на 49 лет, по его условиям предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-15-zenit-i-pravitelstvo-peterburga-podpisali-soglashenie-o-peredache-novogo-stadiona-v-kontsessiyu.htm

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Доктор_Хряк

SS-1525-Sergey Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле! 20:27--------- Главное, Серёньку помыть) А лучше найти, достать и помыть его мозг :)))))

20:53

Beard

SS-1525-Sergey Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле!...............поле для гольфа или для поло?

20:34

SS-1525-Sergey

Beard ... 20:10 +++ Сразу после ЧМ-18, освободят ненужные помещения, сделают рестораны с видом на поле!

20:27

Beard

Соглашение рассчитано на 49 лет, по его условиям предусмотрены реконструкция................реконструкция когда начнётся?

20:10

Доктор_Хряк

Бабушки РОССИИ машут красно/белыми платочками и громко с удовольствием кричат от души : Зинку в пердифф НА-ВСЕГ-ДА и Ура повышению пенсий !!!:)

19:45

Доктор_Хряк

Надо замутить голосилку на газете из 2-х вопросов : 1) - Зину в пердифф на перевоспитание на 5 лет в этом году? 2)- Зину в пердифф навечно и чтоб духу их не было никогда ?

19:27

Доктор_Хряк

С этим распил/стадионом Зинаида уйдёт в пердифф после 18.03.2-18 !!! Бабушки РОССИИ дали добро :) Урааа !!!

19:16

баламошка

Только Паредесы способны восхищаться Распил-Ареной, которая недавно была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как главный символ воровства на планете.

19:12

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