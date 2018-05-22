Стадион "Санкт-Петербург" передан в управление "Зениту" на 49 лет

Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление футбольного клуба "Зенит". Акт приемки-передачи сооружения 18 мая подписали дочерняя компания сине-бело-голубых "Зенит-Арена" и правительство Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба.

Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда между администрацией города и клубом было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч м².

Стадион на Крестовском острове, возведенный по проекту японского архитектора Кисе Курокавы, был открыт в 2017 году. Во время Кубка конфедераций он стал самой заполняемой ареной турнира, а по итогам сезона-2017/18 матчи "Зенита" на "Санкт-Петербурге" посетили более одного миллиона человек, что является национальным рекордом. Сейчас стадион входит в число 30 самых посещаемых в Европе.

С 30 мая для подготовки и проведения чемпионата мира-2018 стадион будет передан в исключительное пользование оргкомитету турнира. В июне и июле "Санкт-Петербург" примет в рамках чемпионата мира 7 матчей, в том числе встречу группового турнира Россия – Египет, а также игры 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.