Стадион "Санкт-Петербург" будет передан "Зениту" в 2018 году

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев сообщил, что подписание концессионного соглашения по стадиону "Санкт-Петербург" между городской администрацией и "Зенитом" перенесено на 2018 год. Ранее предполагалось, что договор будет заключtн до 31 октября.

– В настоящее время завершается переговорный процесс с представителями футбольного клуба "Зенит" по ключевым условиям концессионного соглашения, по результатам которого будет издано постановление правительства Санкт-Петербурга "О возможности заключения концессионного соглашения...", – цитирует Растворцева RNS. – Исходя из нормативных сроков в отношении подготовки концессионного соглашения, ориентировочный срок его подписания – январь-февраль 2018 года.

Напомним, следующим летом на стадионе "Санкт-Петербург" пройдут матчи чемпионата мира. Арена примет 7 матчей, включая полуфинал и игру за 3-е место.