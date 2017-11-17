Стадион перед матчем "СКА-Хабаровск" - ЦСКА очистили от снега

Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к своему завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу "СКА-Хабаровск" с ЦСКА.

Встреча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.