14:41 | Футбол — РФПЛ

Стадион перед матчем "СКА-Хабаровск" - ЦСКА очистили от снега


Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к своему завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу "СКА-Хабаровск" с ЦСКА.

Встреча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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