Стадион перед матчем "СКА-Хабаровск" - ЦСКА очистили от снега

Работы по расчистке стадиона имени Ленина подходят к своему завершению. Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу "СКА-Хабаровск" с ЦСКА.
Встреча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Работы по расчистке Стадиона имени Ленина подходят к своему завершению.– ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 17 ноября 2017 г.
Поле и трибуны полностью готовы к завтрашнему матчу с московским ЦСКА 👏🏻https://t.co/Xbz1JcrgiV pic.twitter.com/Zhrs6R8Jsp