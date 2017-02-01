Стадион "Крестовский" перейдет "Зениту" до конца марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что передача стадиона "Крестовский" в управление "Зениту" будет перенесена на 31 марта. Ранее сообщалось, что передача завершится до 25 января.
– Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит" будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года, – сообщил Албин в одной из своих социальных сетей, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе вице-губернатора.
Стадион был заложен в 2007 году, после чего проект арены неоднократно подвергался корректировкам. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА. Сметная стоимость арены составляет 41,7 миллиарда рублей.
Петя
Ай да подарок времен Советской власти! Правда тогда такого воровства ни за что не позволили бы!
16:47 1 февраля
SS-1525-Sergey
merniloskut ... 14:48 В Москве реконструировали Большой театр, потратили немерено, большинство понаехавших москалей туда не попадёт никогда. Вывод по твоему, что зря?
15:46 1 февраля
SS-1525-Sergey
Вот только попробуйте не заработать за счёт субаренды на матчи КК пару миллиардов!
15:42 1 февраля
merniloskut
Строился за счёт городского бюджета, а в городе более 50% жителей не болеет за бамжей! Выходит что вторую половину просто ограбили!(((
14:48 1 февраля