10:53 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стадион "Крестовский" перейдет "Зениту" до конца марта

0
0
0
4

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что передача стадиона "Крестовский" в управление "Зениту" будет перенесена на 31 марта. Ранее сообщалось, что передача завершится до 25 января.

– Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит" будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года, – сообщил Албин в одной из своих социальных сетей, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе вице-губернатора.

Стадион был заложен в 2007 году, после чего проект арены неоднократно подвергался корректировкам. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА. Сметная стоимость арены составляет 41,7 миллиарда рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3987265

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Петя

Ай да подарок времен Советской власти! Правда тогда такого воровства ни за что не позволили бы!

16:47 1 февраля

SS-1525-Sergey

merniloskut ... 14:48 В Москве реконструировали Большой театр, потратили немерено, большинство понаехавших москалей туда не попадёт никогда. Вывод по твоему, что зря?

15:46 1 февраля

SS-1525-Sergey

Вот только попробуйте не заработать за счёт субаренды на матчи КК пару миллиардов!

15:42 1 февраля

merniloskut

Строился за счёт городского бюджета, а в городе более 50% жителей не болеет за бамжей! Выходит что вторую половину просто ограбили!(((

14:48 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ