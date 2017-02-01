Стадион "Крестовский" перейдет "Зениту" до конца марта

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что передача стадиона "Крестовский" в управление "Зениту" будет перенесена на 31 марта. Ранее сообщалось, что передача завершится до 25 января.

– Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона на Крестовском острове футбольному клубу "Зенит" будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года, – сообщил Албин в одной из своих социальных сетей, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе вице-губернатора.

Стадион был заложен в 2007 году, после чего проект арены неоднократно подвергался корректировкам. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. 29 декабря 2016 года было выдано заключение о соответствии проекту и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА. Сметная стоимость арены составляет 41,7 миллиарда рублей.