Стадион "Краснодара" - второй списке лучших арен-2016 по версии болельщиков

Стадион "Краснодара" занял второе место в списке лучших спортивных объектов мира, открытых в 2016 году, по версии пользователей портала StadiumDB.com. За него проголосовали 27 430 человек (11 761 из них поставили площадке оценку "пять звезд"). Победителем интернет-голосования стал домашний стадион турецкого "Бешикташа" "Водафон Арена" (27 386 голосов, 12 362 из них "пятизвездочные"). Тройку лучших замкнул стадион "Кампеон-дель-Сигло" уругвайского клуба "Пеньяроль" (18 075 голосов).

Напомним, что "Арена Краснодар" заняла третье место по версии жюри конкурса на звание лучшего стадиона 2016 года. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа".

Стадион "Краснодара" - третий в рейтинге лучших арен 2016 года