Стадион "Краснодара" - третий в рейтинге лучших арен 2016 года

Стадион "Краснодара" стал третьим в рейтинге лучших арен 2016 года, сообщает stadiumdb.com. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа". Определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов. Кроме того, будет объявлен победитель по результатам голосования болельщиков.
Всего в финал голосования, помимо российского стадиона, попали девять новых арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско–Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).
Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов, в том числе новый стадион ЦСКА. Победитель будет объявлен 6 марта.
Стадион "Краснодара" - в числе претендентов на звание лучшего в мире
Tortpress
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20:37
shpasic
в конкурсе лучшая арена галактики)
20:05
King's Bounty IIII
А Бомж-Арена где ?
20:01
shpasic
ГВК-арена просто в конкурсе пиджаков участвовала)
19:57
Костариканец
Старый коняга Хренаасе. В Турции получается минимум четыре новых стадиона построено и все они в десятке. И вроде нет у них никаких ЧЕ, ЧМ и прочего... 19:50 ======= Коняг, Vodafone Arena и есть бешикташовская. Снос старого стадиона "Инёню" начался в июне 2013 года. Стоимость проекта составила около 80 американских мультов. А открылся новый стадион вместимостью более 40 тыщ 11 апреля 2016 года.
19:56
Старый коняга
Хренаасе. В Турции получается минимум четыре новых стадиона построено и все они в десятке. И вроде нет у них никаких ЧЕ, ЧМ и прочего...
19:50
inspire
интересно, кто выбирал эту финальную девятку?
19:18
Странник-777
Халзан Написали бы а как оценили эконом-проэкт гинера под названием унитаз арена?................ВЭБ-унитаз-арена
19:12
Халзан
Написали бы а как оценили эконом-проэкт гинера под названием унитаз арена?
19:01
баламошка
Молодцы!
18:55