20:50 | Футбол — РПЛ

Стадион "Краснодара" принял миллионого посетителя


Стадион "Краснодара" принял миллионого посетителя, информирует официальный сайт клуба. Это произошло на матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). Арена была открыта в октябре 2016 года.

Этой цифры арена достигла, проведя 41 игру, 4 из которых были встречами национальных сборных. Юбилейным миллионным посетителем стал юный болельщик Анатолий Тимофеев. В перерыве матча ему был торжественно вручен ценный подарок – ВИП-абонемент на домашние матчи "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ и Лиги Европы УЕФА.

 

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=132304

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